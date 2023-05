Le football moderne aime les belles histoires. Il ne faut juste pas qu’elles durent. A peine de retour en Ligue des champions grâce à son succès 3-0 contre Ajaccio, samedi soir, le RC Lens se voit déjà confronté à la réalité à travers deux interventions post-match : celles de Franck Haise, l’entraîneur, et de Joseph Oughourlian, le président.

L’heure est évidemment à la fierté et à l’émotion, mais aussi au questionnement sur l’avenir des Sang-et-or, de leur entraîneur et de la politique à mener en cas d’assaut sur un effectif valorisé par une saison de haut vol. « On a prévu de se rencontrer avec la direction la semaine prochaine, a déclaré Franck Haise. Je vais me donner quelques jours pour goûter ce beau moment. Je n’ai pas dit que cela s’arrêterait. Il peut y avoir des sollicitations. Il y en a déjà. Je suis très heureux dans ce club. » Un discours qui peut autant annoncer un départ qu’une demande de revalorisation.

« On se prépare à ces éventualités »

La balle est dans le camp de la direction, qui, outre le dossier Haise, s’interroge sur sa capacité à conserver ses meilleurs talents. « On n’a pas toujours la main sur ces choses-là, admet Joseph Oughourlian. On a conscience de notre taille, et si des gros viennent pour des joueurs ou des membres du staff, il n’y a pas grand-chose qu’on puisse faire. On se prépare à ces éventualités. » Une chose est sûre, on peut faire confiance au RC Lens pour bien travailler et anticiper les problèmes. Après la France, c’est l’Europe qu’il faudra désormais séduire.