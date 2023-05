Comme chaque année désormais et en marge de la journée mondiale de lutte contre l’homophobie, le 17 mai, les équipes de L1 et L2 honorent une campagne sur une journée de championnat autour de cette date. Flocages et brassards arc-en-ciel sont de mise, entre autres. Ces maillots doivent ensuite être vendus aux enchères au profit des associations Foot Ensemble, PanamBoyz&Girlz United et SOS Homophobie.

Selon Le Télégramme, le défenseur de Guingamp, Donatien Gomis, aurait refusé de prendre part à cette opération. « Donatien Gomis a fait part de son choix de ne pas porter ce maillot. Nous en avons pris acte » a confirmé Fred Le Grand, président du club.

Gomis sera absent de l’effectif breton ce samedi, à l’occasion de la 35e journée de Ligue 2. L’an passé, l’ancien Parisien Idrissa Gueye avait boycotté un match contre Montpellier pour les mêmes raisons.