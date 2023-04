Après sa chute sur Liège-Bastogne-Liège, Tadej Pogacar est embarqué bien malgré lui dans un contre-la-montre en vue d’une participation au Tour de France. Un moindre mal pour Pogi, qui s’estime chanceux de n’être blessé qu’au poignet. Le Slovène a réagi lundi à sa chute, 80 bornes après le départ.

« Bon, des fois ça merde. J’ai de la chance que ce soit juste une fracture au poignet, considérant l’accident fou qui est arrivé », a expliqué le double vainqueur du Tour de France (2020, 2021) dans un court texte accompagnant la diffusion sur son compte Instagram de photos le montrant souriant avec l’avant-bras gauche complètement plâtré.

Le cycliste, qui a subi des fractures au scaphoïde gauche et de l’os semi-lunaire de la main gauche, a été opéré dimanche en Belgique. « J’espère vous revoir tous très bientôt », a-t-il ajouté, sans autre précision sur la durée de sa convalescence.

View this post on Instagram A post shared by Tadej Pogačar (@tadejpogacar)

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Il se préoccupe également de la santé du Danois Mikkel Honoré, tombé avec lui à haute vitesse dimanche après 85 km de course et qui « a fait une chute bien plus dure que la mienne ».

Pogacar félicite Evenepoel

L’abandon du coureur slovène de 24 ans, qui visait un triplé dans les classiques ardennaises après avoir remporté l’Amstel Gold Race et la Flèche wallonne, a privé la course d’une explication très attendue avec le Belge Remco Evenepoel, qui s’est imposé dimanche à Liège pour la deuxième année consécutive. « Bravo à Remco pour la victoire, notre bataille attendra la prochaine fois », a conclu Tadej Pogacar.

Cette blessure intervient à un peu plus de deux mois du départ du Tour de France que Pogacar, étincelant depuis le début de la saison, espère reconquérir après avoir terminé deuxième derrière le Danois Jonas Vingegaard en 2022.