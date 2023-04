Coup de tonnerre sur les routes de Liège-Bastogne-Liège… Le Slovène Tadej Pogacar, qui visait un triplé dans les classiques ardennaises, a dû abandonner en début d’après-midi, dimanche, après une chute au kilomètre 85 de la course. Cet abandon du coureur d’UAE, qui venait de remporter l’Amstel Gold Race et la Flèche Wallonne, prive la course d’une explication royale et très attendue avec le Belge Remco Evenepoel, tenant du titre et désormais seul favori.

Aucune information n'était disponible dans l'immédiat sur l'état de santé du phénomène slovène de 24 ans. Les organisateurs ont indiqué qu'il était tombé après 85 km de course, avant les principales côtés au programme, en compagnie du Danois Mikkel Honoré (EF Education), qui a également abandonné.

Adieu le triplé

Les équipiers de Pogacar se sont tous arrêtés pour attendre leur leader et le ramener dans le peloton, mais le Slovène n'était pas en mesure de repartir. Irrésistible ces dernières semaines, Pogacar, vainqueur en 2021 sur la « Doyenne », la plus vieille des classiques, visait un triplé dans les Ardennaises réalisé par seulement deux coureurs dans l'histoire, Davide Rebellin en 2004 et Philippe Gilbert en 2011.