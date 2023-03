Fallait-il retirer le penalty raté de Kai Havertz à la 53e minute du 8e de finale retour de Ligue des champions entre Chelsea et Dortmund ? Pour le joueur du Borussia Dortmund, Emre Can, c’est assez clair : non, non et re-non. Le milieu de terrain n’a pas été tendre avec l’arbitre de la rencontre après l’élimination allemande, au micro d’Amazon Prime Video Allemagne.

« On ne méritait pas de perdre, mais on a perdu à cause de l’arbitre. Redonner le pénalty (du 2-0) à retirer comme ça, comment c’est possible ? Je ne comprends pas. L’arbitre a été très mauvais aujourd’hui. La façon dont il nous a parlé était arrogante. On jouait ici à Stamford Bridge, peut-être qu’il a eu peur des supporteurs, je ne sais pas. L’UEFA doit nous attribuer un autre arbitre, ça n’allait pas du tout. »

Bellingham râle aussi

Les oreilles de l’arbitre en question, Danny Makkelie, ont dû siffler toute la nuit tant les joueurs et supporteurs du Borussia Dortmund ne cessent de crier à l’injustice depuis mardi soir. « C’est une blague, a quant à lui réagi Jude Bellingham. Avec ce genre de penalty où le tireur coupe sa course, vous aurez toujours des joueurs un mètre à l’intérieur. » Difficile de lui donner tort sur ce point.