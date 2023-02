RC Toulon - Stade Toulousain EN DIRECT : Objectif top 6 pour les Toulonnais face au leader du championnat… Suivez ce match à partir de 20h45

: Salut les petits loups et bienvenue sur 20 Minutes pour suivre cette affiche de la 18e journée de Top 14 entre le RC Toulon et le Stade Toulousain. Un match qui va se jouer à Marseille, au stade Vélodrome, devant plus de 40.000 personnes. Un soutien populaire bienvenu pour les Toulonnais, qui pourrait accrocher le top 6 du championnat en cas de victoire face au leader toulousain incontesté.

» On se donne rendez-vous aux alentours de 20h45 pour suivre ensemble ce choc de Top 14