Visuellement, ce n’était pas le plus bel OM qui nous ait été donné d’observer, samedi soir, à Clermont (victoire 2-0 grâce à un doublé d’Alexis Sanchez). Même si « le terrain n’était pas très bon », pour reprendre les bougonneries d’Igor Tudor après la rencontre, l’excuse est un peu trop légère pour être prise au sérieux. Il faut plutôt chercher du côté des batailles passées et de cette fatigue qui commence à peser dans les cuisses et les cerveaux.

« Il est toujours difficile de jouer trois matchs en l’espace de six jours, analyse le coach phocéen. Ce ne sont pas seulement les jambes. C’est aussi dans la tête que cela se passe quand on voit l’intensité que nous avons mise dans le match contre Paris, mercredi. »

« Un match maîtrisé dans l’ensemble »

Un peu plus tôt, au micro de Canal +, Jonathan Clauss était partisan de la même idée. « Trois matchs en huit jours, ce n’est pas spécialement évident. Il y avait la température aussi, le match retardé, l’aspect psychologique… On fait le résultat qu’il faut. On marque en première période et on tue le match à dix minutes de la fin, c’est un match maîtrisé dans l’ensemble. »

L’essentiel est là pour Marseille, qui profite du faux pas parisien à Monaco pour revenir à cinq points de la tête. Même si Clauss fait toujours semblant de se préoccuper un peu plus de ce qu’il se passe en dessous. « On avait la pression mise par Monaco cet après-midi. Il fallait faire les choses bien, prendre trois points, on l’a fait et on est content. »