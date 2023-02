Clermont - OM EN DIRECT : Coup d'envoi retardé à cause des gaz lacrymogènes... Suivez le match avec nous

: La défaite en championnat face aux Aiglons niçois, à domicile, au Vélodrome, n’a pas entamé la confiance des Marseillais à l’heure d’affronter le PSG en Coupe de France. Et après une démonstration de football, ceux-ci se sont brillamment imposés et qualifiés pour le tour suivant, mercredi soir. C’est donc blindée de confiance que la bande d’Igor Tudor se déplace ce samedi soir du côté de Clermont, avec l’idée de prendre les trois points et de mettre la pression sur le leader parisien en vue d’une possible course au titre.

>> Rendez-vous à 20h30 pour lancer ce live tous ensemble