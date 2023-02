On connaît depuis quelque temps déjà le caractère chambreur de Mattéo Guendouzi et son lot de haters sur le réseau, toujours prompts à lui balancer à la figure ses presque 10 ans de pré-formation au PSG à chaque fois qu'il revendique sa fierté d'être marseillais. Partiuclièrement brillant lors de la première victoire olympienne lors d'un clasico au Vélodrome depuis 1000 ans, le milieu de terrain international s'est fait un petit plaisir sur son compte instagram, en ressortant une photo de lui minot en tenue OM de la tête au pied, le tout sur la pelouse du Parc des Princes, rien de moins !









« C’est une photo de quand j’étais très jeune avec le maillot de l’OM au Parc des Princes, donc il n’y a pas besoin d’en dire plus. La photo est là et elle parle d’elle-même », a sobrement glissé le vice-champion du monde en zone mixte mercredi soir. On préfère ça à son absence sur la photo où tous les joueurs de l'équipe de France posaient avec le maillot de leur club formateur lors de la denrière Coupe du monde, tout ça pour ne pas exciter les suiveurs marseillais les plus obtus qui n'auraient pas supporter le voir brandir un maillot du PSG.





