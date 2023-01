Parmi les nouvelles venues d’Australie qu’on ne s’attendait pas à lire au petit-dej pendant la quinzaine, l’élimination d’Iga Swiatek en 8es de finale à Melbourne se place là. Pourtant, la Polonaise s’est bien inclinée (et en deux manches) contre Elena Rybakina 6-4, 6-4. La Kazakhe n’est pas n’importe qui (elle a remporté Wimbledon l’année dernière), mais le résultat n’en demeure pas moins étonnant.

« Je dois travailler sur mon état d’esprit et me battre un peu plus, comme je le faisais la saison dernière, a analysé Swiatek après sa défaite. Il faut que je prenne le temps de faire le vide dans ma tête », a ajouté la n°1 mondiale, en expliquant qu’elle avait eu « plus envie de ne pas perdre qu’envie de gagner ».

Trop inquiète

« J’ai perdu trop d’énergie avant et pendant le tournoi à m’inquiéter », a-t-elle insisté. L’an dernier, Swiatek était devenue de fait N.1 après le départ à la retraite d’Ashleigh Barty et s’était très vite affirmée comme la nouvelle patronne du circuit, à 21 ans, avec huit titres remportés dans la saison pour un total de onze.

Elle a notamment aligné entre février et juillet une série de 37 victoires et six titres d’affilée, Roland-Garros compris, jusqu’à sa défaite au troisième tour à Wimbledon. Elle a ensuite remporté son premier US Open et terminé l’année avec 6.030 points d’avance au classement WTA sur sa dauphine Ons Jabeur. Soit plus du double du total de points de la Tunisienne.