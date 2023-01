OL - Chambéry EN DIRECT : Les Lyonnais ont vite fait la différence grâce au trio Cherki-Tetê-Lacazette (2-0)...

33e : Buuuuuuuut de Lacazette !

C’est simple, c’est la copie couleur du premier, avec Cherki à la baguette, et un bon Tetê pour la glisser en retrait dans la course d’un Lacazette n’ayant plus qu’à la pousser au fond. Et comme tout à l’heure, on peut avoir un petit doute (moins que sur le premier tout de même) quant à une éventuelle position de hors-jeu de Lacazette, peut-être légèrement avancé par rapport à son partenaire. Mais on a peu de ralentis, et il n’y a pas de VAR. Bon, 2-0 c'est plié non ?