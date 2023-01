Jusqu’ici, tout va bien. L’équipe de France de handball a enregistré un nouveau succès probant contre le Monténégro en ouverture du tour principal (35-24). Grâce à leur quatrième victoire en autant de matchs, les portes des quarts de finale du Mondial de hand s’entrouvrent devant les Bleus.

Avec six points au compteur (le succès de mercredi s’ajoute aux deux acquis au premier tour face aux équipes qualifiées comme eux, la Pologne et la Slovénie), une victoire lors des deux derniers matchs devrait sauf coup de tonnerre être synonyme de qualification.

Ils affrontent vendredi l’Iran puis l’Espagne dimanche, et le premier de ces deux rendez-vous est évidemment le plus abordable.

Guillaume Gille satisfait

Mais au-delà du bilan comptable, l’équipe de France a fait forte impression. « On entre de belle manière dans ce tour principal » acquiesce le sélectionneur Guillaume Gille, qui estime que son équipe monte en puissance, après avoir bénéficié de peu de préparation : dix jours véritablement avant le début de la compétition, ponctués de deux matchs amicaux, après un premier stage de quatre jours (26 au 30 décembre) consacré à un bilan physique des troupes.

« On a fait très peu de hand et ces matchs (avant la phase finale) servent aussi à roder les systèmes, trouver de la confiance, stabiliser les organisations. Ce dont on a besoin si on veut aller loin » a souligné Gille. À première vue, ça à l’air d’aller.