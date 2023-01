Pour son deuxième et dernier match de préparation au Mondial, l’équipe de France de handball a livré une prestation très solide et meilleure que la précédente, en disposant avec la manière de l’Egypte (33-32) samedi à Orléans. Une victoire qui lui permet au passage de remporter la première édition du Tournoi de France.

Poussifs, surtout en première période, mercredi face aux Pays-Bas (43-32), les Bleus ont monté leur niveau de deux bons crans pour remporter la compétition face à un adversaire autrement mieux outillé, notamment physiquement, et candidat à une place dans le dernier carré au Mondial.

« On a monté le curseur »

(Très) rugueux en défense, adroits sur la base arrière et se battant jusqu’au bout, à l’image de leur retour à un but dans la dernière minute, les Egyptiens ont proposé une très bonne opposition en vue de la première confrontation du Mondial (11-29 janvier en Pologne et Suède), mercredi à Katowice, contre la Pologne.

« Je suis content du travail fourni, mais tout est remis à zéro en début de compétition. L’intéressant était de progresser, de rafraîchir le disque dur équipe de France auprès de tout le monde, de rassembler. Maintenant allons vivre de grands moments en Suède et Pologne » a réagi le sélectionneur Guillaume Gille. « On a fait un grand pas je pense, monté le curseur par rapport au match contre les Pays-Bas. C’est bon pour la confiance » a estimé de son côté le pivot Ludovic Fabregas.

Gérard solide au poste

A Orléans, dans une Arena (9.500 places) inaugurée pour l’occasion, l’ambiance était au rendez-vous : elle le sera mercredi dans le « Spodek » ( « soucoupe » en polonais), mais pas en faveur des Bleus. « On est plus prêt qu’il y a 10 jours mais rien ne vaut le sel de la compétition. Et il va falloir se préparer à une tout autre hostilité en tribunes », a prévenu Gille.

Signe de l’importance accordée à ce deuxième et dernier test avant le départ et du calibre de l’adversaire, le sélectionneur a moins fait tourner que mercredi au Mans, débutant la deuxième période avec son équipe-type à l’exception du pivot Ludovic Fabregas. Et contrairement au premier match de préparation, Vincent Gérard n’a pas quitté son but à la mi-temps, où il avait été remplacé par Rémi Desbonnet. Le gardien français a réalisé un grand match, avec 17 arrêts.





Vincent Gérard qui remporte le trophée de l'engagement pour ce tournoi, bien mérité 👏🇫🇷#FRAEGY 🇫🇷 - 🇪🇬

33 - 32 (60') pic.twitter.com/L4ZyekdQRh — Esprit Handball Caisse d’Epargne (@EspritHandball) January 7, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Voilà de quoi partir en Pologne confiants, lundi. Après le forfait de Benoît Kounkoud vendredi (pied), Guillaume Gille n’aura pas à réduire son groupe à 18 joueurs. Les champions olympiques en titre, quatrièmes du dernier Mondial en Egypte en 2021, s’avancent avec prudence et ambition. « Si on est prêt ? On ne l’est jamais vraiment avec si peu de préparation, mais c’est le lot de toutes les équipes, estime Nikola Karabatic. Au fur et à mesure de la compétition, on va de mieux en mieux jouer et récupérer des automatismes. »