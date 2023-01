Il avait promis de « repartir bientôt au combat », Christophe Urios a tenu parole. Après sa mise à pied à l’UBB, l’entraîneur rebondit à Clermont, où il vient de signer un contrat jusqu’en juin 2025, plus une année optionnelle, a annoncé le club clermontois mercredi.

Il avait promis de « repartir bientôt au combat », is Jono Gibbes, limogé lundi, et dont la succession n’aura donc pas posé problème. L’ASM, qui reste sur une victoire lors de ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues, est actuellement 10e du Top 14 et jouera sa qualification pour les 8es de finale de Champions Cup samedi sur le terrain des Sud-africains des Stormers.