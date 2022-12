Et voilà la 3.769e frasque de la carrière de la carrière de Silvio Berlusconi, rien que dans ses fonctions de président de clubs de football. Désormais à Monza en Serie A, le sulfureux personnage de 86 ans a balancé des propos particulièrement choquants, et enregistrés dans une vidéo diffusée en boucle ce mercredi par les médias italiens. L’ancien Premier ministre et actuel président du parti Forza Italia s’est exprimé lors du dîner de Noël du club organisé mardi soir, selon l’agence italienne Ansa.





💣 Silvio #Berlusconi show alla festa di #Natale del #Monza 👀 pic.twitter.com/Ws7OXxZbcv — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 13, 2022



Micro à la main, Silvio Berlusconi s’est notamment réjoui d’avoir choisi en septembre un nouvel entraîneur « bon, sympathique, gentil et capable de motiver nos joueurs ». Puis c’est là que l’ancien emblématique dirigeant de l’AC Milan a dérapé dans les grandes largeurs.

Moi, j’y ai ajouté une motivation supplémentaire, parce que j’ai dit aux joueurs : la Juventus et l’AC Milan arrivent maintenant. Et si vous gagnez contre une de ces grandes équipes, je vous amène dans le vestiaire un car de prostituées. »

Berlusconi a racheté le club de Monza en 2018

Le tout sous les rires de l’assemblée, bien entendu. La Gazzetta dello Sport a regretté une « sortie malheureuse ». La Repubblica a remarqué que cet extrait n’a pas été diffusé sur le compte Twitter de Berlusconi, où il a posté des vidéos de cette soirée avec les joueurs, les dirigeants du club et les sponsors. Le club de Monza a confirmé qu’une délégation de joueurs a participé à ce dîner mais n’a fait aucun commentaire sur les propos polémiques du patron.





L’ancien Premier ministre reste associé en Italie mais aussi à l’étranger au « Rubygate », affaire de soirées libertines organisées par Silvio Berlusconi avec des jeunes filles parfois mineures. Il a été acquitté de prostitution de mineure, mais reste en procès pour subornation de témoin dans cette affaire. Le club de Monza, racheté en 2018 par l’ex-président de l’AC Milan, dispute la toute première saison de son histoire en Serie A. Le club lombard est actuellement 14e, après des débuts difficiles et un changement d’entraîneur en septembre.