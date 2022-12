Parce que le foot déchaîne les passions et parce que le foot n’est jamais uniquement du sport, la demi-finale France-Maroc restera dans les annales. Sur et en dehors du terrain. A Paris et dans toute l’Île-de-France, région où il y a le plus de binationaux et d’immigrés marocains, quel que soit le résultat, les supporteurs devraient célébrer dans les rues ce soir le résultat d’un match qui s’annonce déjà historique.









Si Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc né à Corbeil-Essonnes (Essonne) et qui possède la double nationalité, a appelé à éviter les débordements similaires à ceux qui ont éclaté en Belgique après la victoire des Lions de l’Atlas face aux Diables rouges (2-0), il est quand même peu probable que les différents arrêtés préfectoraux calment la liesse d’une demi-finale de Coupe du monde aussi symbolique. Comment alors ressentir l’emballement collectif et respirer les gaz du bonheur ? Pour éviter de s’embourber dans des bouchons monstres, 20 Minutes vous conseille un itinéraire bis pour faire retentir cris et klaxons.

Les Champs-Elysées, une fausse bonne idée ?

A Paris samedi soir, avant même le France-Angleterre, les feux d’artifice et les klaxons ont retenti partout dans Paris et l’Île-de-France. A l’origine de cette liesse ? Des supporteurs du Maroc qui ont célébré comme il se doit la première qualification d’une équipe africaine pour une demi-finale d’un Mondial de football. Des colonnes de voitures ont comme souvent convergé vers les Champs-Elysées, jusqu’à 20.000 personnes, selon les autorités pour fêter la qualification du Maroc, puis celle de la France.

Mais ce soir, 20 Minutes Futé déconseille l’avenue la plus célèbre du monde, pour des raisons évidentes d’embouteillage et de risques sécuritaires. Si pour l’heure, les Champs-Elysées n’ont pas été fermés comme le demandait expressément la maire LR du 8e arrondissement, Jeanne d’Hauteserre, 2.000 policiers devraient y être concentrés, contre 1.200 samedi. Pour éviter un jet de lacrymo, voire une interpellation non désirée, les fans de foot n’ont pas vraiment intérêt à s’y masser, la préfecture de police de Paris ayant en plus annoncé une surveillance renforcée dans les stations de métro de la ligne 1 et du RER A, accès privilégiés à l’avenue. De même, dès 22 heures, depuis le périphérique, les accès à la porte de la Muette, la porte Maillot, la porte des Ternes, la porte Dauphine et la porte de Champerret seront fermés.

De Mantes à la Seine-Saint-Denis

En revanche, attaquer son périple de Mantes-la-Jolie, dont un tiers des 43.000 habitants sont Marocains ou d’origine marocaine, est une option idéale. Dans le hall 5 du parc des Expositions, un écran géant doit retransmettre France-Maroc dès 20 heures. Comme pour les tours précédents, nul doute que l’ambiance y sera exaltée. Des Yvelines rejoindre le Val-d’Oise, et plus précisément de Goussainville, où Abdelaziz Hamida, le maire sans étiquette, Franco-Marocain, a prévu un écran géant dans le gymnase Nelson-Mandela, pour « un match extraordinaire », prédit-il dans les colonnes du Parisien. « Dans tous les cas, je serai en finale », ajoute-t-il. Il y aura donc célébration quelle que soit l’issue de la rencontre.





Capture d'écran du site Mappy, sur l'itinéraire conseillé par "20 Minutes Futé". - Capture d'écran du site Mappy

Puis, passage obligé par le département de Seine-Saint-Denis où l’exaltation autour du parcours de l’équipe marocaine est sans commune mesure. Il est possible de traverser Le Bourget, où le match sera retransmis dans la salle même du conseil municipal, puis de faire un arrêt à Pantin, où la plage couverte Sand Fabrik propose France-Maroc, les pieds dans le sable. Samedi après la victoire des Marocains contre le Portugal, des feux d’artifice ont été tirés en plein centre, sur l’avenue Jean-Lolive où un ballet de voitures, drapeaux marocains au vent, a défilé.

Un passage par Paris, avant de filer dans l’Essonne !

Cap ensuite sur Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne) où la mairie a choisi d’installer un écran géant en plein marché de Noël, avant de prendre la direction de Paris, du 5e arrondissement pour un passage devant l’Institut du monde arabe. Symbole fort des liens entre France et Maroc, entre Europe et Monde arabe, il devrait logiquement retentir de klaxons après le match de ce soir.

Si la circulation et les travaux autour de la gare d’Austerlitz le permettent, 20 Minutes Futé conseille pour la suite une halte à la Cité internationale, aux abords du parc Montsouris, à la Maison du Maroc où le match est diffusé et où les étudiants pourraient donner de la voix. Enfin, difficile de ne pas rallier Corbeil-Essonnes, ville de naissance du sélectionneur marocain, Walid Regragui, qui devrait quoiqu’il arrive être célébré en héros. En conférence de presse mardi, il a réaffirmé que « le foot est déjà une manière de rassembler les gens, de faire passer des messages positifs. Pour les Marocains qui ont grandi en France, les Africains, ça doit être une fête, ça ne reste que du foot, qu’on gagne ou qu’on perde ». Dans la joie et les klaxons !