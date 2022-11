Le FC Nantes va devoir faire, pendant 90 minutes, sans les conseils d’Antoine Kombouaré. L’entraîneur a en effet été suspendu pour trois matchs dont un ferme pour avoir accusé le 23 octobre les arbitres de la rencontre contre Nice (1-1) d’avoir « menti » et d’avoir été « malhonnêtes ».

La Commission de discipline de la Ligue 1, après avoir examiné le comportement d’après-match de l’entraîneur nantais, a décidé de le suspendre « de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles », pour un match ferme donc, à partir du mardi 15 novembre 2022 à minuit. Le coach en voulait notamment à l’arbitre François Letexier de n’avoir pas sifflé penalty en première période pour une faute de main du Niçois Mattia Viti, malgré le visionnage de la VAR.

« J’ai horreur des menteurs »

« A la mi-temps, je suis allé revoir les images. C’est un mensonge », a notamment déclaré le technicien après le match. « Tu ne peux pas mentir autant que ça. Et j’ai horreur des menteurs (…) C’est malhonnête et j’ai horreur des gens malhonnêtes ». Et sur une autre action, qui a amené un penalty et l’égalisation niçoise, en toute fin de match, Kombouaré n’a pas compris que l’arbitre ne soit pas allé voir la VAR : « Il y est bien allé en première mi-temps pour ne pas siffler penalty. Là, qu’il fasse pareil ! Surtout à ce moment du match », a-t-il regretté.

L’entraîneur des Canaris n’a jamais échangé ensuite avec François Letexier : « Il n’a pas voulu discuter avec moi. C’est ce qui me chagrine. A la mi-temps, j’ai demandé à être reçu. Il n’a pas voulu et a fermé le vestiaire. A la fin du match, ils se sont enfermés. Dans leurs positions, leur décision. C’est comme ça. Après il ne faut pas qu’ils soient surpris qu’on n’ait plus confiance. C’est de la malhonnêteté. Quand les gens mentent comme ça, tu ne peux pas accepter ».

La suspension de Kombouaré interviendra pour le premier match de Ligue 1 programmé après la Coupe du monde au Qatar. Ce sera donc lors de la 16e journée à Troyes, le week-end du 28 décembre.