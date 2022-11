Il y avait les gros, les très gros : ceux qu’on n’a pas franchement envie d’affronter, car on espère toujours aller plus loin, et, en même temps, le souhait de se frotter à ce qui se fait de mieux en Europe. Le FC Barcelone, l’Ajax et la Juventus Turin étaient de ceux-là, à l’occasion du tirage au sort des barrages de Ligue Europa. Si les clubs français ont évité la visite du Camp Nou (ce qui n’est pas le cas de Manchester United) et de la Johan-Cruiff Arena, ils n’ont, en revanche, pas pu passer l’obstacle italien.

Et c’est le FC Nantes qui devra se coltiner la Vieille Dame. Après une campagne européenne compliquée, conclue par une qualification in extremis lors de la dernière journée, les hommes d’Antoine Kombouaré se déplaceront donc à Turin le 16 février, avec un retour prévu une semaine plus tard à La Beaujoire.





#UEL Les affiches des barrages pour la phase à élimination directe 🤩



#UEL Les affiches des barrages pour la phase à élimination directe 🤩

LE choc selon toi, c'est...#UELdraw | @staderennais | @AS_Monaco | @FCNantes pic.twitter.com/JL49TPrknj — L'UEFA 🇫🇷 (@UEFAcom_fr) November 7, 2022







Shakhtar-Rennes à Varsovie

Le sort a été plus clément pour le Stade Rennais et l’AS Monaco, qui ont évité les gros poissons, mais auront tout de même fort à faire pour rejoindre la phase finale de Ligue Europa. Les Bretons seront opposés au Shakhtar Donetsk, avec un match aller prévu, normalement à Varsovie, à cause de la guerre menée par la Russie en Ukraine.









Les Monégasques, eux, affronteront le Bayer Leverkusen. Les deux équipes s’étaient déjà croisées il y a quelques années en Ligue des champions, avec notamment une défaite 3-0 des Rouge et Blanc en Allemagne. Seul rescapé de cette équipe, Benoît Badiashile, qui avait vu ses partenaires sombrer depuis le banc des remplaçants. En février, il devrait être, cette fois, sur le terrain.