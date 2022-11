De notre envoyé spécial à (Clément) Lengley,

Que se passe-t-il dans la tête et dans le portable de Didier Deschamps quand celui-ci bricole une liste pour un grand événement ? Qui influe sur les choix du sélectionneur ? A qui se confie-t-il en cas de doutes, malgré la force de l’habitude ? En attendant l’annonce de la liste des 23 de DD pour la Coupe du monde au Qatar, mercredi à 20h sur TF1, la cellule de presque investigation de 20 Minutes a mis la main sur une discussion (fictive) entre Deschamps et son staff. Où il est question de l’épineux problème des blessés, de la vie de groupe et des intérêts personnels de joueurs à l’ego parfois encombrant.

PS : Toute ressemblance avec des conversations réelles serait purement fortuite.









Un papy encombrant à la FFF - Whatsapp





L'EDF sur une jambe - Whatsapp





Ce diable de Kylian - Whatsapp





Système DD - Whatsapp





Vie de groupe - Whatsapp





Malentendu - Whatsapp





Fin tragique - Whatsapp