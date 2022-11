On n’est jamais trop vieux pour jouer une Coupe du monde, surtout quand on s’appelle Daniel Alves. L’ancien latéral du Barça, de la Juve et du PSG a été appelé par Tite pour faire partie du groupe qui partira à la conquête de la Coupe du monde 2022. Le sélectionneur brésilien a évidemment pris Neymar dans ses valises. De retour au top, le Parisien sera le facteur X de la Seleção.

Grosse surprise de la liste avec Roberto Firmino (qui n’a pas été appelé), Alves est un des hommes de confiance de Tite, mais il n’a pas joué le moindre match depuis deux mois. Depuis son départ du Barça en fin de saison dernière pour rejoindre les Pumas, au Mexique, le vétéran de la Seleçao s’est montré loin de la forme de ses plus belles années et s’est blessé au genou.

Dani Alves bat le record de Djalma Santos

Il avait joué les amicaux face à la Corée du Sud (5-1) et au Japon (1-0), en juin, mais n’avait pas été appelé pour les deux dernières rencontres de préparation, disputées en France, face au Ghana (3-0) et à la Tunisie (5-1).

Alves est le joueur brésilien le plus âgé retenu pour une Coupe du Monde, effaçant des tablettes le record de Djalma Santos (37 ans en 1966). « Il apporte une qualité technique qui contribue de façon impressionnante à la créativité de l’équipe », a déclaré Tite en conférence de presse.

Pedro fête ça avec une demande en mariage

Dans la liste du sélectionneur brésilien, l’attaquant brésilien Pedro a fait coup double lundi, demandant sa petite amie en mariage juste après l’annonce de sa sélection pour le Mondial 2022 au Qatar.

« Je ne m’y attendais pas du tout, je ne sais vraiment pas quoi dire ! », a déclaré l’heureuse élue, la psychologue Fernanda Nogueira, au micro de Fla TV, la chaîne officielle de Flamengo, club de Rio de Janeiro où évolue l’avant-centre de 25 ans.

« C’est un jour spécial, et j’ai fait en sorte qu’il soit encore plus spécial », a dit pour sa part Pedro, tout sourire. « Ce sera ma première Coupe du Monde, un rêve d’enfant qui se réalise (…) et elle m’a beaucoup aidé dans les moments difficiles. C’est un jour inoubliable », a-t-il insisté.





🚨VEJA: O atacante Pedro, do Flamengo, pediu a namorada em casamento após ser convocado por Tite para jogar na Copa do Mundo. pic.twitter.com/E7MHDsxbFj — CHOQUEI (@choquei) November 7, 2022



Pedro est un des rares sélectionnés à évoluer dans un club brésilien (trois sur 26). Il a été préféré à Roberto Firmino, avant-centre de Liverpool.