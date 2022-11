Vous avez décidé de boycotter la Coupe du monde au Qatar ? Pas de problème : on a trouvé de quoi occuper vos journées, et vos nuits par la même occasion. Le jeu vidéo Football Manager fait en effet son retour le 8 novembre. L’édition 2023 vous plongera, comme tous les ans, dans la peau d’un entraîneur et vous laissera gérer le destin du club de votre choix de A à Z. Attention, on préfère vous prévenir : Football Manager est très (très) addictif. Au point de tourner parfois, comme nous l’ont raconté nos lecteurs, à « l’obsession ».

Héritière de Championship Manager (L’Entraîneur en VF), la série née au milieu des années 2000 passionne en effet jusqu’à l’excès. Gérer la tactique, les transferts, le budget de son club : tout est prétexte à se perdre dans les menus de FM, où les chiffres défilent en permanence. La série est d’ailleurs saluée pour son réalisme, certains clubs pros se servant de la base de données pour leur propre recrutement. De quoi en faire l’un des jeux vidéo les plus chronophages au monde, au même niveau que la série de jeux de stratégie Civilization ou les jeux de rôle multijoueur comme World of Warcraft.

« J’avais pour obsession de gagner la Ligue des champions »

Wilfried, 39 ans, raconte ainsi avoir « commencé à jouer à 16 ans » : « Bien sûr que je suis accro ! Je suis tellement fou de ce jeu que j’ai pris la version portable. » Edy explique lui avoir passé « 275 heures » sur Football Manager 2022. Mais la palme revient à Marco, joueur depuis l’édition 2011, qui estime à « 6.985 heures » son temps passé sur le jeu, « sans compter la série L’Entraîneur ».

« Ma copine m’a offert Football Manager en guise de cadeau de Noël, raconte de son côté Yann. Je lui ai dit que c’était une assez mauvaise idée, même si j’étais ravi. » Le jeune homme lance tout de même une partie, après avoir choisi le RB Salzbourg, un club autrichien. « J’avais pour obsession de gagner la Ligue des champions. Cela m’a pris onze saisons, mais j’y suis parvenu, après de multiples échecs et crises de nerfs. J’ai passé environ 1.000 heures sur le jeu. Chaque élimination en Ligue des champions était un coup terrible au moral. »

« Nuits blanches » et jeu au boulot

Comment expliquer que les aficionados passent autant d’heures sur FM ? « C’est prenant, il y a tellement de paramètres à gérer et à prendre en considération : l’élaboration de sa tactique, la gestion des contrats, les jeunes joueurs qu’il faut faire arriver à maturité », tente d’expliquer Julien, qui « attend » que ses « enfants dorment » pour jouer. « Bref, on se prend tous pour nos modèles (Carlo Ancelotti et Sir Alex Ferguson pour ma part), et on essaie de se rapprocher de leur palmarès. »

Mais gagner prend du temps - parfois trop. Alors, certains de nos lecteurs assument faire des sacrifices. Julien avoue avoir passé « des nuits blanches à l’adolescence », et « esquivé » des sorties, « mais jamais un repas de famille ». « Il va sans dire que j’ai écourté de nombreuses soirées entre amis, prétexté être malade pour jouer plutôt que sortir, et qu’avec le Covid-19 et l’avènement du télétravail, j’ai passé de nombreuses heures à jouer plutôt qu’à travailler », confesse Yann. On vous rappelle, au cas où, que jouer au boulot peut mener à des sanctions disciplinaires. Attention, la prochaine fois, c’est carton rouge.