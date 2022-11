Novak Djokovic triche ? Il se dope ? Ce sont les accusations lancées sur les réseaux sociaux depuis la demi-finale du Master 1.000 Paris-Bercy. Le tennisman Serbe affrontait Tsitsipas, qu’il a battu 2 sets à 1. Mais une vidéo de l’équipe sportive est venue troubler les fans. On y voit plusieurs personnes installées aux premiers rangs dans les tribunes préparer un mélange dans une gourde. Elle est ensuite transmise à une ramasseuse de balle, pour être donnée à Djokovic.

Panoramix et le Docteur Mabuse préparent la potion magique secrète pour Djokovic, en douce dans le public. pic.twitter.com/aeXj5N6VZn — 🅰ntoine VAYER 📸🖋️ (@festinaboy) November 6, 2022



Ce qui a dérangé les internautes, c’est tout le mystère fait autour de cette supposée boisson. « Pourquoi ils se cachent ainsi s’ils ne font rien d’illégal ? », questionnent certains. « Novak ne pouvait pas emmener directement la boisson avec lui ? », s’intrigue un autre. Qu’en est-il vraiment ? 20 Minutes fait le point.

FAKE OFF

« Bien entendu que nous avons tous préparé des boissons de récupération ou boissons d’effort pendant des matchs », confie à RMC Sport Antoine Miquel, kiné-osteopathe qui a travaillé sur l’ATP Tour. Et d’ajouter : « En tant que physio, on en a souvent la responsabilité. Et bien sûr avec des produits autorisés et tamponnés antidopage choisis avec l’accord des médecins. C’est pour cela que je ne comprends pas la polémique. »

La pratique est donc très répandue, mais c’est plutôt l’attitude du staff du joueur qui perturbe les fans. Effectivement, sur la vidéo, bien tournée lors de la demi-finale, on y aperçoit en tribunes Ulises Badio, physiothérapeute du joueur, attraper une bouteille d’eau et mélanger des ingrédients, entouré d’autres membres du staff tentant de dissimuler la manœuvre. Badio a ensuite transmis la mixture à une ramasseuse de balles, qui l’a elle-même remise à Djokovic.

Et d’un point de vue légal, l’équipe n’a rien à se reprocher. « Transmettre des éléments aux joueurs depuis les tribunes vers le terrain est autorisé, du moment que l’arbitre en est informé », confirme à 20 Minutes l’organisation du tournoi.

Pourquoi tant de mystère alors ? Novak Djokovic est connu pour son régime alimentaire très strict et sans gluten. Sur le tournoi de Wimbledon, cet été, le champion avait déjà alimenté les spéculations en absorbant le contenu d’une gourde. Il avait donné l’impression d’inhaler le produit plutôt que de le boire. Interrogé par les médias, le joueur avait parlé avec ironie d’une « potion magique ».

Selon The Telegraph, le tennisman Serbe a opté pour des suppléments énergétiques non mélangés ou de la poudre isotonique, qui contiennent beaucoup de sodium. La raison : une teneur importante en sodium qui pallie en partie les effets de la transpiration. Aucun règlement n’interdit ce type de boissons qui sont même fréquemment consommées par les sportifs.