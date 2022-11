La famille, les amis du tennis (Gasquet, Tsonga, Monfils), les officiels… Tout semblait réuni lundi soir pour célébrer la fin de carrière de Gilles Simon contre Andy Murray au Masters 1000 de Paris-Bercy. Mais le pot de retraite attendra un peu : le Français de 37 ans, mené 4-6, 3-5 a réussi à renverser une situation très compromise pour mettre à la raison le Britannique de 35 ans (4-6, 7-5, 6-3 en 2h50).

« Ça pouvait être le dernier match, mais il y en aura encore un autre, donc je vais pouvoir être bien, bien, tendu pendant deux jours encore », a lancé « Gillou », après sa troisième victoire en 19 oppositions contre l’ancien numéro 1 mondial, désormais 48e.





🇫🇷 Le délire! 2h50 d’un combat exténuant, un public en feu, Murray 3 fois à points de la victoire, et Gilles Simon qui résiste et qui fait craquer Andy (52 fautes) pour la 3ème fois seulement en 19 duels. Ça faisait 7 ans et 1/2 qu’il ne l’avait plus battu.

4/6 7/5 6/3. Magique. pic.twitter.com/xZ0GcXcD3v — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 31, 2022







« On commence le match et ça fait 1-0, 2-0, 3-0, il n’y a pas d’espace. Je me dis « il me casse les couilles »… Je me dis « il m’a gâché ma carrière et il va me la gâcher jusqu’au bout »… », a reconnu l’ex-numéro 6 à l’ATP, aujourd’hui 188e. Mais la légendaire opiniâtreté du Niçois, combinée au mode autodestruction déclenché par Murray auteur de fautes grossières, a finalement permis à Simon de prolonger un peu le plaisir, devant les 13.500 spectateurs d’une Arena quasiment comble.

Sentiments mêlés

« Jo et Gaël sont venus juste pour ça, en se disant que ce serait le dernier match… et ben non, il y en aura un autre ! Je vais faire le maximum pour essayer de profiter de cette ambiance au moins encore une fois, peut-être plus si ça marche », a lâché le Français après le combat.









Un peu plus d’une heure après le match, la lecture de la rencontre était plus apaisée. « Ça aurait été bien si ça s’était arrêté ce soir, parce que j’ai toujours cette inquiétude [de ne pas être à la hauteur du prochain match] », a-t-il expliqué. « Il y a beaucoup de sentiments contradictoires : j’ai envie de gagner, mais une partie de moi est impatiente d’arrêter. Parce que c’est très dur », a-t-il ajouté.

Son prochain adversaire, mercredi, sera l’Américain Taylor Fritz (11e) qui tente à Paris de décrocher une place pour les Masters de Turin (13-20 novembre).