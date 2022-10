Pablo Mari estime « avoir eu de la chance », jeudi en fin d’après-midi dans un centre commercial près de Milan, où il effectuait des courses avec son enfant. Le défenseur espagnol de 29 ans évoluant à Monza (Serie A) a été agressé au couteau par un homme de 46 ans, souffrant de troubles psychiatriques et interpellé quelques instants après l’attaque.





Un employé de l’hypermarché Carrefour d’Assago (Italie) a été tué, et quatre blessés graves sont actuellement soignés dans un hôpital de Milan, dont Pablo Mari. Ses jours ne sont pas en danger, malgré « une blessure assez profonde dans le dos ». Le joueur prêté par Arsenal, avec qui il a disputé 22 matchs professionnels de 2020 à 2022, a décrit le drame jeudi soir à La Gazzetta dello Sport, depuis son lit d’hôpital.

« J’avais mon bébé à l’intérieur du chariot »

« J’étais avec le chariot et mon bébé à l’intérieur puis j’ai ressenti une douleur atroce dans le dos, confie Pablo Mari. Cet homme a ensuite poignardé un autre homme à la gorge. Aujourd’hui j’ai eu de la chance, parce que j’ai vu une personne mourir devant moi. »





“Caro Pablo, siamo tutti qui vicino a te e alla tua famiglia, ti vogliamo bene, continua a lottare come sai fare, sei un guerriero e guarirai presto”



"Caro Pablo, siamo tutti qui vicino a te e alla tua famiglia, ti vogliamo bene, continua a lottare come sai fare, sei un guerriero e guarirai presto"

Adriano Galliani — AC Monza (@ACMonza) October 27, 2022



Celui-ci a vite reçu la visite d’Adriano Galliani (ex-AC Milan), le directeur général à Monza, ainsi que de son entraîneur Raffaele Palladino. Le club de Serie A a d’ailleurs laissé un message de soutien à son joueur sur Twitter : « Cher Pablo, nous sommes tous ici à tes côtés et ceux de ta famille, nous t’aimons. Continue à te battre comme tu sais le faire, tu es un guerrier et tu vas bientôt guérir ».