C’est une prise de parole qui fera date. Jeudi, l’équipe nationale de football d’Australie est devenue la première sélection qualifiée pour la compétition à critiquer ouvertement et collectivement le Qatar sur le respect des droits humains, dénonçant les « souffrances » des travailleurs ayant accompagné l’organisation du Mondial 2022 dans l’émirat gazier. Seize membres de l’équipe, qui se trouve dans le groupe de la France tout comme le Danemark et la Tunisie, surnommés les « Socceroos », sont apparus dans une courte vidéo expliquant leur prise de position.









« Ces deux dernières années, nous nous sommes consacrés à comprendre et mieux connaître la situation au Qatar », expliquent les joueurs, prenant la parole tour à tour. « Nous ne sommes pas des experts, mais nous avons écouté des organisations telles qu’Amnesty (International), la Fifa, l’Organisation Internationale du travail, la FIFPRo » et, « plus important, des travailleurs étrangers au Qatar ».





A message from our @Socceroos on the @FIFAWorldCup #SupportingThePlayers pic.twitter.com/bUqW2pne1w — Professional Footballers Australia (@thepfa) October 26, 2022







La vidéo est accompagnée d’un communiqué de la Fédération australienne de football (FFA). « Nous reconnaissons les progrès significatifs et les réformes législatives qui ont eu lieu au Qatar ces dernières années pour reconnaître et protéger les droits des travailleurs, et nous encourageons tous les acteurs à poursuivre dans cette voie des réformes », écrit la FFA.

Plus de tolérance à l’égard des LGBTQ

« Toutefois, nous avons également appris que le tournoi avait été associé à la souffrance de travailleurs migrants et de leurs familles et cela ne peut être ignoré », poursuit la fédération. Football Australia a, également, exhorté le petit émirat gazier à montrer plus de tolérance à l’égard des relations homosexuelles, qui sont actuellement illégales au Qatar.

« En tant que sport le plus multiculturel, diversifié et inclusif de notre pays, nous pensons que chacun devrait pouvoir se sentir en sécurité et libre d’être soi-même », a ainsi déclaré Football Australia. Par ailleurs, les capitaines d’un certain nombre de nations européennes - dont l’Angleterre, la France et l’Allemagne - porteront pendant la Coupe du monde des brassards aux couleurs arc-en-ciel et le message « One Love », dans le cadre d’une campagne anti-discriminations LGBT.