Comme le disait Didier Deschamps avant d’égarer son félin favori, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais comme à 20 Minutes on trouve du talent à tous les coins de la rédaction, il y aura encore quelques modifs dans le casting de notre émission Twitch « Les croisés tu connais » ce jeudi. Pas de panique, la substantifique moelle de l’émission phare du service des sports reste la même : des débats enflammés sur l’actu sportive et des quiz à faire pleurer de bonheur Samuel Etienne.

Au menu ce jeudi, une invitée qui n’a pas froid aux yeux en la personne de Laura Marino. Vice-championne d’Europe de plongeon à 10 m en individuel et championne du monde avec l’équipe de France, Laura a plaqué la compétition de haut niveau en 2019 à la suite d’u burn-out. Elle pratique désormais le plongeon extrême, depuis les plus hautes falaises, pour son plaisir. Elle a également sorti un livre, « Se dépasser avec Laura Marino », dans lequel elle raconte son parcours, ses difficultés et sa reconstruction.

Rendez-vous à 17 heures sur notre chaîne Twitch pour nous suivre (et participer en commentant ou en posant vos questions).