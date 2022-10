Format un peu spécial ce jeudi pour notre émission Twitch « Les croisés tu connais ». En raison d’une sombre histoire d’effectifs réduits et de petite alerte Covid-19, nous ne pourrons pas nous retrouver en studio pour un débat enflammé en seconde partie d’émission, comme d’habitude. MAIS menu de grande qualité tout de même, puisque nous recevons en vidéo la navigatrice Samantha Davies, au départ de la 12e édition de la Route du Rhum dans quelques jours.

Athlète reconnue, avec notamment trois tours du monde à son actif, et surtout véritable icône de la voile au féminin, engagée auprès de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque, Sam Davies évoquera son prochain défi, ainsi que la sortie d’un film, « Seule au monde », le 9 novembre. L’œuvre retrace son aventure lors du Vendée Globe 2020-2021, qu’elle a mis un point d’honneur à terminer, même hors course, après avoir dû abandonner à cause d’un Ofni.

Rendez-vous à 17 heures sur notre chaîne Twitch pour nous suivre (et participer en commentant ou en posant vos questions).