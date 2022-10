Au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines,

Aux supporters du vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, la médaille de la patience. Il a fallu attendre quasiment 22h, ce jeudi, pour voir la France décroche sa première médaille aux Mondiaux de cyclisme sur piste. Après le décevant tir groupé de la lose pour Vigier et Landernau, 4e et 5e sur le keirin, et la frustrante 5e place de Donovan Grondin sur la course scratch, les poursuiteuses tricolores ont récompensé un public volontaire en allant décrocher le bronze face aux Australiennes.





La poursuite par équipes femmes est en bronze 🤩🥉 pic.twitter.com/R4YaSZgq8g — FFC (@FFCyclisme) October 13, 2022



« Le public a été génial, je n’avais jamais vu ça, s’enthousiasme Clara Copponi en zone mixte ». Un podium arraché avec la manière. Toujours en tête, les Françaises ont confirmé le bon travail entrevu, où elles avaient été battues de peu par la Grande-Bretagne, tout en enregistrant le 2e meilleur temps des demies.

« On travaille notre histoire »

Cruel, mais pas frustrant comme l’explique Valentine Fortin entre deux bouchées de barre énergétique. « Ce 2e temps en demies ne veut pas dire grand-chose. Les Italiennes [futures championnes du monde et tombeuses de l’Australie en demies avec le 3e temps] ont géré leur course face aux Australiennes, ça explique qu’elles aient pu lever le pied. »

Pas de mauvaise foi à l’horizon. Les poursuiteuses sont conscientes du fossé qui les sépare de l’or olympique à Paris 2024, mais se disent sur la bonne voie. « On travaille d’arrache-pied, souligne Marion Borras, pas peu fière d’apporter à la France sa première médaille. On travaille notre histoire et on espère qu’elle va continuer. Qu’elle sera encore plus belle. »

Vigier au pied du podium puis à terre

Sébastien Vigier et Melvin Landerneau se seraient bien contentés d’une histoire en bronze. Le champion d’Europe a échoué au pied du podium. Pour le symbole, il a même chuté juste après la ligne d’arrivée, au contact du médaillé d’argent, Jeffrey Hoogland.

« Ça fait chier. La nuit va être compliquée. Je vais vraiment mal dormir et je crains que ça va impacter ma récupération, a-t-il regretté en montrant son cuissard déchiré le long de la cuisse gauche. Ce résultat est une déception. Physiquement, je me sentais hyper bien, mais il m’a manqué de l’anticipation. »

Mathilde Gros en mission

Pour sourire, il fallait définitivement se tourner vers les femmes. Mathilde Gros a fait forte impression pour atteindre les demi-finales du tournoi de vitesse, qui auront lieu vendredi. Elle a tourné à chaque fois à 65 km/h de moyenne et n’a pour le moment pas été inquiétée sur le sprint. Mais le plus dur reste à venir.

« Demain ça va encore monter d’un cran, face aux trois meilleurs mondiales. L’objectif est de tenter de choses, d’écraser le plus que je peux et finir morte de cette journée », a réagi avec un grand sourire celle qui rêve de devenir championne olympique sur la même piste dans moins de deux ans. Ça passe en partie par un exploit vendredi.