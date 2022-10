Invraisemblable. Stupéfiant. A vous mettre le cul par terre, filet de bave au coin de la lèvre. Quatre mois après son couronnement devant un Parc acquis à sa cause, Kylian Ier, roi de Paris et Saint-Germain en Laye, est un souverain déboussolé. Selon Marca et Le Parisien dans un premier temps, puis tous les gens bien informés de ce monde, Kylian Mbappé veut mettre les voiles loin de la capitale. L’attaquant français se lèverait chaque matin avec le goût amer du regret, comme en atteste le témoignage d’une source citée par France Bleu.

« On s’est trompés, et moi le premier. » Mbappé se sent comme un roi fantoche dont les forces supérieures ont abusé pour arriver à leurs fins. Toujours la même rengaine, depuis des mois. « On lui a vendu un autre projet, où il était le seul leader. » Avec Lewandowski et sans Neymar. Pas de bol pour Kyky, le Polonais a posé ses valises à Barcelone comme les trois quarts des touristes du continent, le Brésilien est resté et, vexé d’avoir été quasi-ostracisé, a décidé de revenir à son « prime ».









Depuis, la saison de Mbappé est une montagne russe entre matchs aboutis, prestations quelconques et bouderies intempestives : la liberté en équipe de France, le pivot-gang après Reims et les envies d’ailleurs avant Benfica. Une trilogie au timing douteux dont le dernier épisode aurait créé du remous en interne. Se pose forcément la question de la réaction du PSG à cette énième provocation, que certains observateurs interprètent néanmoins « seulement » comme une arme de négociation pour pousser le club parisien à se bouger sur le dossier du numéro 9. On a connu mieux comme manière de communiquer avec sa direction.

Sur le banc ou dehors, quelle réaction pour Paris ?

Pour le moment, Paris subit l’agenda politique de son joueur. Pour reprendre la main, la direction parisienne, si souvent raillée pour son absence d’autorité face à ses stars, serait bien inspirée de bouter son joueur hors de la feuille de match contre Benfica (voire plus) ou a minima sur le banc, avec communiqué du club. Ne serait-ce que pour ne pas lui donner l’occasion d’en planter trois mercredi soir, avant de se pavaner en zone mixte pour continuer à l’infini sa stratégie du chaud-froid.

La décision ne doit pas exposer Christophe Galtier. L’entraîneur s’efforce déjà à trouver toutes les excuses du monde pour ne pas accabler Mbappé en conférence de presse, lui faire porter la responsabilité d’un tel choix serait contre-productif. A l’inverse, Nasser Al-Khelaïfi a tout à gagner en serrant la vis, à commencer par mettre en avant la force institutionnelle du PSG, passeport officieux pour entrer dans le cercle des grands clubs (le fameux coup du « personne n’est plus grand que l’institution » si cher au Real Madrid). Ou du moins pour montrer qu’il y a des limites au contorsionnisme d’une direction qui a déjà offert un contrat sur mesure au rebelle de Bondy.

Direction que l’on ne peut même pas accuser de mauvaise foi dans son recrutement partiellement raté. Taclé par Luis Campos, proche de Mbappé que l’on dit aussi sur le départ, et Christophe Galtier, Antero Henrique a tout de même réussi à jeter des poids morts par-dessus bord pour alléger les comptes sous la menace du fair-play financier. FPF qui compliquait par ailleurs considérablement tout achat majeur. Et puis même si était à blâmer ? Mbappé a pour le moins pêché par naïveté, en pensant qu’on vendait Neymar comme un demi-poulet sur le marché du dimanche, ou qu’un Lewandowski n’attendait qu’un coup de fil en Bavière pour rejoindre la fête.

A se demander comment le clan de la star, paré de toutes les qualités diplomatiques, a pu être surpris par le déroulement des évènements. Tout ceci rend le caprice d’autant moins compréhensible et acceptable, y compris pour les supporters parisiens. Hatem Ben Arfa s’est retrouvé à donner le coup d’envoi d’un match du Variétés Football Club pour moins que ça. Pareille décision drastique semble improbable, comme le confirme sa titularisation finalement annoncée face à Benfica, mais un petit tour en réserve n’a jamais fait de mal à personne. Notons par ailleurs que si le PSG n'a finalement pas communiqué autrement que par un démenti de Luis Campos face aux caméras, c'est qu'il doit tout de même avoir une bonne raison de le faire.