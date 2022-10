Alors que le XV de France féminin va affronter l’Afrique du Sud, dans la nuit de vendredi à samedi pour son entrée en lice lors de la Coupe du monde 2022 en Nouvelle Zélande, le rugby tricolore est endeuillé. L’ancienne troisième ligne de l’équipe de France Aïda Ba est en effet décédée « des suites d’un cancer du sein », vient d’indiquer ce mardi la Fédération française de rugby.





🖤 Aïda Ba, notre ancienne internationale du #XVdeFrance, nous a malheureusement quitté des suites d'un cancer du sein. 😢 Nos pensées vont à ses proches et à sa famille.



Agée de 39 ans, Aïda Ba avait notamment disputé le Tournoi des Six Nations 2007 avec les Bleues. « Aïda c’était la patronne, tu la voyais de loin, tu l’entendais de loin et tu la respectais. Elle te regardait toujours avec le sourire, elle te donnait toujours le respect et toute sa gentillesse. Elle donnait envie d’être comme elle », a de son côté écrit son ex-club, l’AC Bobigny 93, en lui rendant hommage sur son compte Facebook.