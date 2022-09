S’il restait des derniers optimistes de l’extrême en France, avant cette Coupe du monde dans moins de deux mois au Qatar, ils ont eu de quoi faire pour voir leur conviction tanguer dimanche soir. Après une entame cohérente, l’équipe de France a ainsi totalement sombré au Danemark, lors de son dernier match de Ligue des nations (2-0). Outre la défaite méritée sur le plan collectif, de nombreuses individualités tricolores se sont montrées assez inquiétantes à Copenhague.

Après ce match des Bleus, 20 Minutes vous propose de départager les prestations des joueurs qui ont débuté et qui sont rentrés en jeu dimanche. Le petit commentaire est pour nous (il faut appuyer sur le petit « i » en bas à droite de l’image), mais le classement est pour vous. Pouce vert, pouce rouge, vous connaissez le principe.





Merci d’avoir participé à la notation des joueurs. On vous donne rendez-vous pour la prochaine rencontre de l’équipe de France. Et oui, on passera cette fois aux choses sérieuses, avec un rendez-vous pris le 22 novembre contre l’Australie, pour les débuts de l’aventure au Qatar.