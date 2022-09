Danemark- France EN DIRECT : Clauss et Fofana entrent en jeu à la pause, les Bleus doivent vite réagir (2-0)…

Actualiser

49e : Frappe en tribunes pour Kylian Mbappé, et deux stats qui font mal côté tricolore. TF1 indique en effet que Mbappé et Giroud ont respectivement touché 2 et 1 ballons dans le dernier quart d’heure qui a vu les Bleus couler. Et sinon, c’est le 6e match de suite sans but inscrit en première période pour l’équipe de France. Tremble, l’Australie !

46e : C’est reparti à Copenhague, avec deux changements : Clauss et Fofana remplacent Saliba et Camavinga. Ça va donc nous faire coulisser Pavard en troisième axial, ce qui semble sur le papier être bien davantage son truc que le rôle de piston dans lequel il a peiné en première période.

21h46 : Ah, la réac de Didier Deschamps sur TF1 : « On a fait 30 minutes intéressantes où on avait la mainmise. Puis on n’a pas fait ce qu’il fallait dans le marquage sur coups de pied arrêtés ». On confirme DD. Encore 45 minutes pour rectifier le tir.

45e : C’est la mi-temps ici, et elle ne peut que faire du bien aux Bleus au vu de cette fin de première période en apnée. On ne s’attendait pas à cette tournure de match, on l’avoue. Il risque d’être finalement riche en enseignements ce match. Allez, on se retrouve très vite par ici.

39e : Et buuuuuuuuuuuuuuuut danois à nouveau ! C’est ouf comme toute l’équipe de France prend la marée après un début de match maîtrisé tranquillou. Après un énième coup de pied arrêté, Skov Olsen est habilement servi en retrait. Plein axe, des 18 m, il pose une belle demi-volée sur laquelle Areola n’est pas impérial. Mais ce n’est clairement pas le seul depuis un gros quart d’heure.

38e : Corner direct de coquin d'Eriksen dans la foulée, mais Areola est vigilant.

38e : Parade d’Areola sur Maehle après un tir manqué de Skov Olsen. Dites donc, ça commence à faire beaucoup…

36e : C’est ouf, Delaney est encore oublié sur corner, c’est le feu mine de rien sur le but d’Areola.

34e : Buuuuuuuuut danois ! Il a suffi d’une superbe ouverture d’Eriksen dans le dos de Pavard pour créer le décalage. Damsgaard adresse ensuite un centre fuyant devant le but. Kasper Dolberg, qui portait jusque-là parfaitement son prénom s’arrache en taclant, et prend Areola à contrepied. Super mouvement, et ce n’est pas si volé sur les 10 dernières minutes.

25e : C’est moins serein depuis quelques minutes, notamment sur le plan défensif, alors que Benoît Badiashile contrôlait tout très tranquillement jusque-là. Attention à ces deux corners consécutifs mettant le danger dans la surface des Bleus, avec surtout un marquage très lâche sur Delaney là.

21e : Merveille de contrôle en pleine course de Skov Olsen, qui bute ensuite sur un beau réflexe d’Areola. Bon, il y avait hors jeu sur le coup, mais c’est tout de même bon pour la confiance du gardien de West Ham, qui s’était montré un peu plus fébrile peu avant sur un duel aérien avec Andersen.

18e : 7 tirs à 0 pour les Bleus ! Elle est là la stat qui tue. On vient de voir Camavinga à l’œuvre, avec une jolie tentative enroulée, mais légèrement déviée au départ. Les Bleus ont totalement pris le contrôle du match.

14e : Joli enchaînement Mendy-Mbappé-Griezmann et frappe du droit spontanée du Madrilène. Pas trop de danger pour Schmeichel, mais c'est le deuxième tir cadré du match, après une première tentative de Mbappé bien sortie par le gardien niçois.

Antoine Griezmann débute un match avec le brassard pour la 1ère fois ! ©️



Antoine Griezmann débute un match avec le brassard pour la 1ère fois ! ©️

Il devient le 125ème capitaine de l'histoire des Bleus💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/zzzDEyw7OV — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 25, 2022





11e : On ne l’a pas encore annoncé, mais on est pas mal hypé par la découverte à ce niveau d’un rafraîchissant tandem 100 % Real dans l’entrejeu, avec Tchouaméni et Camavinga. Au vu de la (mé)forme de Pogba et Kanté, ça sent le rendez-vous dans deux mois messieurs, non ?

9e : Aïe aîe aïe le mauvais centre de Pavard, qui ne décolle pas son ballon, facilement intercepté avant même le premier poteau. On est curieux de voir si le Munichois peut vraiment prend le costume de piston droit en vue du Mondial.

6e : Arf, Ferland Mendy n’y a pas assez cru sur ce coup. Il hérite avec réussite d’un ballon de Mbappé dévié par la défense danoise mais il est devancé par Kristensen. Les Bleus sont clairement mieux que lors des deux premières minutes.

3e : Après 2 minutes de grosse mainmise danoise sur l’entame de match, on a eu droit à une petite sucrerie de Mbappé pour se faufiler au milieu de deux adversaires. Bon, c’était au milieu de terrain, ne vous emballez pas trop.

20h44 : C'est déjà parti dans une grosse ambiance. Bonne pelouse, tout ça, tout ça, écoutez, ça sent le match intéressant dans pareil contexte.

20h40 : Les hymnes retentissent, bien belle ambiance ma foi au Parken Stadium de Copenhague. Que pensez-vous ce ce nouveau maillot blanc/extérieur au fait ?

Alors, vous la trouvez comment cette tenue extérieure ?

⚪🔵⚪



Alors, vous la trouvez comment cette tenue extérieure ?

⚪🔵⚪

🇩🇰0-0🇫🇷 | #DANFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/Cdm2cukUH4 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 25, 2022





20h30 : Grande première pour Griezmann comme capitaine ! On n’avait pas percuté sur le coup mais à 31 ans, « Grizou » va fêter sa première sélection en tant que capitaine de l’équipe de France, en l’absence de Lloris mais aussi de Varane. Etre dans un onze de départ, ça a déjà un parfum particulier pour lui cette saison, alors imaginez le brassard avec les Bleus.

20h15 : Et voici la compo danoise. Côté ex de Ligue 1, on attendait Braithwaite en pointe, et on aura droit à Kasper Dolberg. Sans surprise, Eriksen sera bien de la partie par contre.

STARTOPSTILLING 🇩🇰



Kasper Hjulmand har sat navne på de 11 spillere, der er med fra start, når Herrelandsholdet i aften møder Frankrig kl. 20.45 i den sidste gruppekamp i Nations League.



Se med på @tv2danmark 📺#ForDanmark

STARTOPSTILLING 🇩🇰

Kasper Hjulmand har sat navne på de 11 spillere, der er med fra start, når Herrelandsholdet i aften møder Frankrig kl. 20.45 i den sidste gruppekamp i Nations League.

Se med på @tv2danmark 📺#ForDanmark

📸 @fbbillederdk pic.twitter.com/zadA25t1mp — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) September 25, 2022





20h10 : Prends ça la Bombonera !

🗣 Nos supporters se chauffent avant de rentrer au stade 🔥



🗣 Nos supporters se chauffent avant de rentrer au stade 🔥

📍 ℂ𝕠𝕡𝕖𝕟𝕙𝕒𝕘𝕦𝕖 🇩🇰#DANFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/zqWeYln6Ey — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 25, 2022





20h05 : Giroud finalement titulaire ! Hello tout le monde, on se retrouve comme prévu pour cet ultime test avant le Qatar. Ça y est, les compos sont tombées, et on aura finalement le droit à Olivier Giroud en pointe. Et si le record de Thierry Henry (seulement 2 buts d'avance) était en danger dès ce soir ? Le 1️⃣1️⃣ qui débutera face au Danemark ! @AntoGriezmann capitaine ce soir 🔥

Coup d'envoi à 20h45 sur @TF1 📺#DANFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/Y7zvTVV4Pk — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 25, 2022



Coup d'envoi à 20h45 sur @TF1 📺#DANFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/Y7zvTVV4Pk — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 25, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.