« If you hate the royal family clap your hands ». Les fans du Celtic ont brandi une banderole sur laquelle on pouvait lire « si tu détestes la famille royale, tape dans tes mains », dimanche lors du match entre St Mirren et le Celtic (2-0). Ils sont même allés un peu plus loin, en entonnant ce chant lors d’une minute de silence en hommage à la reine Elizabeth II, dont les funérailles ont lieu ce lundi.

Ange Postecoglou, l'entraineur du club de Glasgow, avait pourtant demandé à ses supporteurs de respecter cette minute de silence avant le match. Fondé par des émigrés irlandais, le Celtic est le club catholique de la ville écossaise, et compte de très nombreux fans en Irlande (du sud).