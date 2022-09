« Je ne sais pas comment j’ai fait, le niveau de jeu, le niveau du match était… » Carlos Alcaraz n’avait plus les mots, dans la nuit de mercredi à jeudi, pour qualifier son quart de finale épique contre l’Italien Jannik Sinner. On le comprend aisément tant cet affrontement a ébloui le public de l’US Open durant 5h15. L’Espagnol de 19 ans, 4e mondial, a notamment dû sauver une balle de match avant de s’imposer 6-3, 6-7 (7/9), 6-7 (0/7), 7-5, 6-3. Il va donc disputer, dans la nuit de vendredi à samedi, la première demi-finale de Grand Chelem de sa si prometteuse carrière contre l’Américain Frances Tiafoe (26e).





Il était 2h50 du matin à Flushing Meadows lorsque Alcaraz et Sinner se sont offert une longue étreinte après leur quart de titan, ce qui constitue un record, puisque jamais, dans l’histoire du tournoi, un match ne s’était terminé au-delà de 2h26.





Deuxième match le plus long de l’histoire de l’US Open

« Il y a toujours un espoir tant qu’on n’a pas perdu, donc j’ai cru en mon jeu », confie Carlos Alcaraz au sujet de sa balle de match sauvée dans le quatrième set. A 19 ans, celui-ci est tout simplement en lice pour devenir numéro 1 mondial lundi. « Frances a battu Rafa et Rublev, il est en grande confiance, donc ça sera vraiment dur, prévient le jeune Espagnol. Mais je veux profiter de ce moment, de ma première qualification en demie. »









30 ans après un mythique Edberg-Chang de 5h26, les deux joueurs ont signé le deuxième match le plus de l’histoire de l’US Open. Quand on voit leur duel au sommet, comme cela avait déjà été le cas en 8e à Wimbledon, on se dit que l’après-Federer/Nadal/Djokovic aura quand même de la gueule, non ?