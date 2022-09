Il y avait trois Françaises et Français en lice à l’US Open, dans la nuit de samedi à dimanche (heure de Paris). Après Richard Gasquet, corrigé par Rafael Nadal, Alizé Cornet et Clara Burel ont également été éliminées au troisième tour du Grand Chelem new-yorkais. Caroline Garcia et Corentin Moutet seront les seuls représentants tricolores en 8es de finale. C’est déjà mieux que l’an passé, lorsque aucun Bleu n’avait franchi le troisième tour.

Alizé Cornet, 40e mondiale, a été battue 6-4, 7-6 (11/9) par l’Américaine Danielle Collins (19e) qui avait mis fin en début de saison au plus beau parcours de la Française en Grand Chelem, en quarts de finale à l’Open d’Australie. La Niçoise s’est procuré trois balles pour égaliser à un set partout dans le tie-break de la deuxième manche, mais c’est finalement Collins qui a conclu sur sa seconde balle de match.

Un record pour Cornet

A 32 ans, Cornet n’a jamais dépassé les 8es de finale à New York et restait sur une élimination dès son entrée en lice en 2021. Elle a toutefois établi à New York un nouveau record de 63 participations à des tournois du Grand Chelem consécutifs, améliorant celui qu’elle co-détenait depuis Wimbledon avec la Japonaise Ai Sugiyama.









Le superbe parcours de Clara Burel a brusquement pris fin : la 131e mondiale, issue des qualifications, s’est retrouvée impuissante face à la Biélorusse Aryna Sabalenka (6e) qui l’a balayée 6-0, 6-2. La Française participait à 21 ans à son second Majeur new-yorkais (élimination au premier tour en 2021) et y a égalé son meilleur résultat en Grand Chelem, déjà atteint à Roland-Garros en 2020. Cette saison, elle avait été éliminée au premier tour des trois premiers tournois du Grand Chelem (Open d’Australie, Roland-Garros, Wimbledon).