Salut les basketix ! Quoi de mieux pour oublier que les vacances sont bel et bien terminées qu’un petit championnat d’Europe de basket au niveau de maboule (sur le papier tout du moins) ? Et histoire de ne pas ronronner d’entrée, les Bleus ont droit à premier match bien corsé comme on les aime, face à une équipe d’Allemagne qui va jouer à domicile et qui sort d’une victoire de prestige face à la Slovénie championne d’Europe en titre. Le cocktail parfait pour voir si on a ce qu’il faut dans le moteur pour espérer aller loin dans cette compète. On vous donne rendez-vous sur les coups de 20h15, à toute !