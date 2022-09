Sonnée après sa lourde défaite contre l’Allemagne pour ses premiers pas à l’EuroBasket, l’équipe de France doit déjà repartir au charbon et réagir. Les hommes de Vincent Collet avaient promis de bosser dur sur les fondamentaux après la déroute du début de semaine, et ce deuxième match sera l’occasion de voir si les Fournier, Gobert et compagnie respecteront leur promesse. De toute façon, il n’y a plus vraiment le choix, dans cette poule où figurent aussi la Bosnie et la Slovénie, entre autres. De ce match contre la Lituanie, on attendra aussi un duel de géants entre la paire de géants Poirier-Gobert et son pendant balte Sabonis-Valanciunas.

>> Coup d’envoi à 17h45