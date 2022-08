Cette fois, la pelouse du Moustoir devrait être meilleure. La rencontre FC Lorient - Olympique Lyonnais de la 2e journée de Ligue 1, reportée à cause d’une pelouse impraticable, a été reprogrammée au mercredi 7 septembre.

La commission des compétitions de la LFP a acté cette reprogrammation vendredi, ce qui implique que l’OL comme Lorient devront disputer cinq rencontres entre les dimanche 28 août et 11 septembre, un calendrier très resserré.

La date du match entre le @FCLorient et l'@OL est connue 📌🗓️#FCLOLhttps://t.co/qorWnr5OXJ — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) August 26, 2022



La LFP, après avoir examiné la pelouse du stade du Moustoir par deux fois, avait annoncé le 12 août le report de la rencontre prévue initialement deux jours plus tard. La sécheresse et l’organisation du Festival interceltique avaient sérieusement abîmé l’aire de jeu. L’OL avait regretté que cette décision n’ait pas été prise plus tôt, tandis que Lorient, par la voix de son président Loïc Féry, avait accusé Lyon d’avoir fait « pression » sur la LFP pour acter le report.