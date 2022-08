C’est le chef de la Coupe du monde qui l’affirme. Les billets pour les matchs de groupe de l'Argentine contre le Mexique et l’Arabie saoudite, respectivement le 26 et le 22 novembre, ont été « les plus demandés ». Nasser Al-Khater a donné un entretien à l’agence de presse nationale qatarie QNA sur Twitter mercredi soir, moins de trois mois avant le début de la compétition, prévue entre le 20 novembre et le 18 décembre. Ces deux rencontres impliquant Lionel Messi et ses coéquipiers seront abrités par le stade de Lusail, le plus grand du tournoi avec 80.000 places.

En ce qui concerne la préparation de l’événement, Al-Khater a déclaré que les organisateurs étaient « en train de finaliser tous les arrangements », avant de promettre aux visiteurs l’ambiance d’un « grand carnaval ». Un total de 2,45 millions de billets ont été vendus pour la première Coupe du monde de foot organisée au Moyen-Orient et dans le monde arabe, a annoncé la Fifa la semaine dernière.

La France dans le Top 10

Le pays hôte, les États-Unis, l'Angleterre, l’Arabie saoudite, le Mexique, les Émirats arabes unis, la France, l’Argentine, le Brésil et l’Allemagne sont en tête des ventes de billets par pays de résidence, selon l’instance dirigeante du foot mondial. Le nombre de billets disponibles est de 3,2 millions, dont un tiers est réservé aux sponsors et partenaires, a rappelé Nasser Al-Khater. Au total, 1,2 million de visiteurs sont attendus dans ce pays de 2,65 millions d’habitants.

La Fifa doit annoncer fin septembre les dates d’une phase de vente de « billets de dernière minute » suivant le principe du premier arrivé, premier servi.