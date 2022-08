Mercato EN DIRECT : Le Barça a besoin de 20 millions d'euros pour inscrire Koundé... Milik vers la Juve? Suivez le live avec nous

Salut les Mercatix ! La dernière ligne droite du mercato se dessine et donc la période la plus délicieuse de l’été aussi. Je parle bien évidemment des « panic buy », des clubs anglais qui crachent des dizaines de millions d’euros pour des joueurs nullissimes, du Barça qui doit absolument vendre pour être dans les clous, des transferts avortés faute de temps pour boucler les négociations. Bref, du bon drama comme on l’aime sur le marché des transferts. Certes, il reste encore une petite dizaine de jours et le climax est pour plus tard, mais on devrait commencer à se régaler doucement mais sûrement.

>>è Allez, c’est parti pour une nouvelle journée de live sur la planète mercato