C’était l’endroit où il fallait être en France pour vibrer un lundi 15 août. Un de ces matchs d’exhibition qui se montent presque sous le manteau, entre une sélection des meilleurs lycéens de Californie en tournée en Europe et quelques jeunes espoirs français pour la plupart internationaux chez les jeunes. 3.000 spectateurs au gymnase Maurice Thorez de Nanterre, dont Batum, Wenbyamana, ou l’attaquant du PSG Ekitike, qui n’avaient d’yeux que pour un homme : un certain « Bronny » James, fils de LeBron, et lui-même pas trop mauvais en basket.

S’il n’a pas pu empêcher la défaite finale de son équipe, Le jeune homme de 17 ans, qui pourrait bientôt retrouver son père en NBA, a régalé du mieux qu’il a pu (25 points), envoyant notamment un smash de l’espace en première mi-temps qui a soulevé le public et même le padre LeBron, bien au chaud dans son canapé à L.A. Et oui, car « Bronnie » oblige, ESPN 2, spécialisé dans la diffusion des matchs de lycéens depuis que la chaîne a été la première à montrer à la télévision un match de… LeBron James en 2002, s’était mise sur le coup, dépêchant, selon nos confrères de l’Equipe, Paul Biancardi, THE spécialiste des lycées en basket dans les médias US. Voyez-vous même le phénomène.