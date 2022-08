Le compte à rebours est lancé pour le FC Barcelone ! Toujours dans l’incapacité d’inscrire ses recrues pour la saison de Liga qui arrive à grand pas, le Barça doit dégager de la masse salariale avant le 13 août, date du premier match de la saison face au Rayo Vallecano.

De plus, la presse catalane a révélé que le Barça était endetté auprès d’un de ses propres joueurs et pas des moindres, Gerard Piqué. Le capitaine des Blaugranas avait accepté un report de rémunération lors de la pandémie de Covid-19 afin de maintenir le club à flot financièrement. On y ajoute un deuxième report de salaire (l’an passé) afin de pouvoir inscrire les recrues Memphis Depay et Eric Garcia en Liga. Ne pas oublier de prendre en compte le salaire astronomique de Piqué dans cette popote et on se retrouve avec une mixture finale de plus de 50 millions d’euros pour le Barça. Ça fait cher pour un défenseur central de 35 ans, considéré par son coach comme le cinquième défenseur dans la hiérarchie.

Xavi ne pourra pas faire jouer ses recrues en Liga

Le FC Barcelone a été particulièrement actif durant ce mercato, Lewandowski, Jules Koundé, Raphinha, Franck Kessié ce serait dommage d’avoir recruté tout ce beau monde pour les voir cirer les tribunes du Camp Nou vendredi prochain. On comprend alors la volonté du Barça d’exiger un énième effort financier à son capitaine emblématique lors d’un entretien mercredi.

Les Catalans veulent surtout éviter de devoir effectuer une nouvelle « palanca » en vendant une partie de leurs droits TV. Une solution efficace à court terme mais qui pourrait s’avérer désastreuse pour les finances du club sur le long terme. Reste à savoir si Piqué veut récupérer son pactole immédiatement ou s’il est prêt à faire un dernier effort pour le club de sa vie.