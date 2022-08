Très actif dans ce mercato d’été avec les arrivées de Jules Koundé, Raphinha etRobert Lewandowski, pour un total de plus de 158 millions d’euros, le Barça est dans l’obligation de dégraisser son effectif afin de pouvoir enregistrer ses nouveaux joujous pour la saison à venir. Dans cette optique, le club a déjà ciblé les indésirables, le champion du monde 2018 Samuel Umtiti et le Danois Martin Braithwaite. Malheureusement pour les Blaugranas, le grand ménage prend plus de temps que prévu.

Sous contrat jusqu’en 2024, Martin Braithwaite est catégorique, il souhaite voir son contrat résilié et ne partira que s’il reçoit l’intégralité de ses deux années de contrat restantes. Le joueur et son entourage refusent ainsi toute discussion avec un quelconque club tant que le Barça n’aura pas accédé à leur demande. La situation est moins compliquée pour Samuel Umtiti​, qui ne s’est pas montré récalcitrant à l’idée d’un départ mais attend tout de même de trouver le projet le plus séduisant.

À court de solution, le Barça hausse le ton

Face à ces atermoiements, le Barça a décidé d’employer les grands moyens pour faire pression sur ses deux indésirables. Quitte à se la jouer un peu (beaucoup) vicelard. En effet, Selon Sport, les deux joueurs ont été informés qu’ils n’auront tout simplement pas de numéro de maillot cette saison. Classe… Et tant qu’à y être, les Blaugranas ont expliqué aux deux hommes que leur contrat sera résilié s’ils n’ont pas trouvé de club d’ici la fin du mercato. Reste à savoir qui va craquer en premier dans ce bras de fer qui pourrait durer tout le mois d’août…