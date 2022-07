Faut-il en finir avec les événements sportifs de nuit en hiver pour faire des économies d’énergie ? C’est la question posée par l’intervention de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, sur France Info mardi. Le gouvernement entend faire participer le sport professionnel à l’effort de la société dans le cadre du plan de sobriété énergétique dès cet hiver. En toute logique, le football et le rugby seraient impactés.

« Cela fait tout à fait partie des options ouvertes. Avec Christophe Béchu, nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes sur cette dimension. Quand on voit les épisodes de canicule qu’on a connus, [on a besoin d'] une doctrine qui soit bien harmonisée à l’échelle du territoire dans une logique de sécurité des pratiquants. »

La ministre défend les sports mécaniques

Plus étonnant, Oudéa-Castera défend en revanche les sports mécaniques, et notamment le Grand Prix de France, pas forcément l’événement du calendrier sportif le plus respectueux de l’environnement. « Les sports mécaniques sont eux-mêmes au rendez-vous de la transition écologique. Quand on regarde ce qui s’est passé par exemple aux 24 Heures du Mans, la démarche sur laquelle ils s’inscrivent sur l’hydrogène avec leurs partenaires. Cette volonté d’aller vers ces véhicules propres est au cœur de l’ambition de cette Fédération (la FIA) et de cette discipline. »

Il faudra sans doute plus de cohérence pour convaincre le foot et le rugby de prendre sur eux.