Nikola Karabatic, Vincent Gérard et consorts connaissent leurs adversaires pour le prochain Mondial, qui se disputera du 11 au 29 janvier 2023. La France, championne olympique en titre, retrouvera la Pologne, pays hôte avec la Suède, dans le groupe B, selon le tirage au sort effectué ce samedi à Katowice, a annoncé la Fédération française de handball. Les deux autres pays de ce groupe B sont l’Arabie saoudite et la Slovénie. La Pologne et la France s’affronteront pour le match d’ouverture, le 11 janvier. Les deux nations ne se sont plus affrontées depuis 2016.

« Jouer d’emblée face au pays hôte nous offrira un début de compétition des plus bouillants en termes d’énergie avec notamment la ferveur du public polonais. Cela nécessitera aussi d’adapter notre préparation terminale », a commenté le sélectionneur des champions olympiques de Tokyo, Guillaume Gille, cité par la FFF.

L’équipe de France visera la qualification pour le tour principal face aux trois qualifiés du Groupe A composé du Monténégro, de l’Iran, du Chili et de l’Espagne, championne d’Europe en titre et bronzée aux derniers JO et au Mondial-2021.