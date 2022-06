L’Union Bordeaux-Bègles va exporter sa charnière à Aichi, au Japon. Le demi de mêlée Maxime Lucu et l’ouvreur Matthieu Jalibert seront titulaires lors du premier match de la tournée nippone du XV de France. Un choix sans surprise au vu de la liste des Bleus amenés par Fabien Galthié, qui a mis au repos plusieurs vainqueurs du dernier Grand Chelem, dont les Toulousains Antoine Dupont et Romain Ntamack, choix numéros 1 aux postes de n° 9 et n° 10.

🇯🇵🇫🇷 Votre #XVdeFrance❗️



Premier match de la Tournée d'Été, samedi 2 juillet à 8h sur @TF1 ! À vos réveils ⏰😁#NeFaisonsXV #JAPFRA pic.twitter.com/1uYrNxtg9S — France Rugby (@FranceRugby) June 30, 2022

Deux joueurs fêteront leur première sélection dans le XV de départ : le troisième ligne du Racing 92 (et futur Rochelais) Yoan Tanga (25 ans), ainsi que le deuxième ligne de l’UBB Thomas Jolmès (26 ans).

Le grand retour d’Ollivon

Comme prévu, le 3e ligne toulonnais Charles Ollivon fait son grand retour avec les galons de capitaine, pour son premier match en Bleu depuis le 26 mars 2021 face à l’Ecosse, deux mois avant une grave blessure au genou.

Dix « Chelemards » seront également titulaires pour ce premier test. Un second est prévu le 9 juillet à Tokyo, avant les retrouvailles en France, le 20 novembre à Toulouse.