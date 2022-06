Salut les ami(e)s du ballon qui rebondit où il veut ! Le grand public (et les diffuseurs) auraient sans doute préféré une affiche Stade Toulousain – UBB. Mais c’est etqui s’affronteront ce vendredi soir en finale du Top 14, et le premier et le deuxième de la saison régulière n’ont rien volé.

L’affiche avait déjà été diffusée au Stade de France en 2018, et s’était terminée par une victoire du club tarnais (29-13). Quatre ans plus tard, la plupart des visages ont changé. Et il semble difficile de dégager un favori dans cette confrontation au cours de laquelle, « ça devrait taper fort », pour reprendre un bon cliché du vocabulaire rugby. Le CO vise un sixième Bouclier de Brennus, qui serait le troisième depuis 2013, alors que pour le MHR, son richissime président Mohed Altrad et son manager Philippe Saint-André, ce serait le premier.

» Rendez-vous aux alentours de 20 h pour lancer cette finale