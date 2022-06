Comme chaque été, et cette année peut-être un peu plus que les autres à cause de la Coupe du monde au Qatar, le calendrier de la saison de Ligue 1 à venir était attendu. La LFP l’a rendu public ce vendredi. On observe logiquement une trêve automnale du 13 novembre au 28 décembre, en raison du Mondial 2022. Notons qu’il y aura des matchs le 1er janvier, une journée à placer sous le signe de la gueule de bois pour les joueurs fêtards.

🚨 Retrouvez les calendriers complets des 38 journées de @Ligue1UberEats et de @Ligue2BKT pour la saison 2022/2023



📲 @Ligue1UberEats 👉 https://t.co/CZpzc6wBAA

📲 @Ligue2BKT 👉 https://t.co/Rk7LtmkBbG pic.twitter.com/ZO9jqYqTjb — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) June 17, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Pour ce qui est des principales affiches, le PSG entamera la défense de son titre sur la pelouse de Clermont et devra passer outre une fin d’été assez mouvementée : Monaco en août, Lyon à la mi-septembre et l’OM un mois plus tard. Le match retour du Classique aura par ailleurs lieu en plein 8es de finale de Ligue des champions. Les Parisiens devront avoir les jambes solides.

Pas que les Parisiens, d’ailleurs. La Ligue 1 Uber Eats débutera le week-end des 5, 6 et 7 août 2022 et se terminera le samedi 3 juin 2023 avec le multiplex de la 38e et dernière journée.

Le programme de la 1re journée

Angers SCO – FC Nantes

Clermont Foot 63 – Paris Saint-Germain

LOSC Lille – AJ Auxerre

Montpellier Hérault SC – ESTAC Troyes

Olympique Lyonnais – AC Ajaccio

Olympique de Marseille – Stade de Reims

RC Lens – Stade Brestois 29

RC Strasbourg Alsace – AS Monaco

Stade Rennais FC – FC Lorient

Toulouse FC – OGC Nice

Les grosses affiches

J4 : Paris Saint-Germain – AS Monaco, dimanche 28 août 2022

J8 : Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain, dimanche 18 septembre 2022

J11 : Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille, dimanche 16 octobre 2022

J14 : Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais, dimanche 6 novembre 2022

J17 : RC Lens – Paris Saint-Germain, dimanche 1er janvier 2023

J19 : Stade Rennais FC – Paris Saint-Germain, dimanche 15 janvier 2023

J22 : Olympique de Marseille – OGC Nice, dimanche 5 février 2023

J25 : Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain, dimanche 26 février 2023

J29 : Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais, dimanche 2 avril 2023

J32 : Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille, dimanche 23 avril 2023