Sept ans après, l'affaire de la sextape est enfin terminée. Karim Benzema a renoncé à faire appel de sa condamnation à un an de prison avec sursis, mettant ainsi un point final au dossier. L'attaquant du Real Madrid s'est dit « épuisé » par la procédure. Un sentiment que partage Mathieu Valbuena.

« Moi aussi j’étais fatigué de tout cela et j’en ai beaucoup souffert, confie-t-il à RMC Sport. Bien évidemment, j’ai été beaucoup pénalisé sur le plan sportif. Ce chapitre se termine enfin. Pour moi cela a duré beaucoup trop d’années et beaucoup trop de temps mais c'est la justice. Enfin je peux passer à autre chose. »

« Le fait de renoncer à cet appel veut quand même dire pas mal de choses à mon sens, après chacun pourra penser ce qu’il a envie de penser, poursuit le milieu de l'Olympiakos. Dans cette affaire j’ai été la victime, et je le dis encore, quand j’ai reçu des appels anonymes de ces personnes qui ont voulu me faire chanter. Je ne savais pas qui était au bout donc j’ai été au bout de ma démarche. » Maintenant, next !