L’entraîneur du Real Madrid​, Carlo Ancelotti, a assuré qu’il avait trouvé son attaquant Karim Benzema « calme » après sa condamnation mercredi à un an de prison avec sursis et 75.000 euros d’amende dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena.

« Nous n’en avons pas parlé, il est calme, c’est un sujet le concernant dont on parle depuis longtemps », a déclaré le technicien italien en conférence de presse après la victoire sur le terrain des Moldaves du Sheriff Tiraspol (3-0) et la qualification pour les 8e de finale de la Ligue des champions.

Benzema « est totalement concentré sur son travail, il l’a très bien fait, je l’ai vu très calme avant le match, et très bien pendant », a encore dit Ancelotti à propos de son attaquant, auteur du troisième but de son équipe mercredi soir.

Karim Benzema (33 ans) a été condamné mercredi à un an de prison avec sursis et 75.000 euros d’amende, reconnu coupable de complicité de tentative de chantage sur son ancien coéquipier Mathieu Valbuena. Ses avocats ont aussitôt annoncé leur intention de faire appel, précisant que leur client, absent des débats le mois dernier et du délibéré mercredi, serait présent au second procès.